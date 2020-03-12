КОМПАНИЯ STONETIME: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ

Данный композитный материал состоит из кварца в среднем на 93 %. Остальные 7 % кварцевого агломерата приходятся на безопасные красители и связывающие полимеры. Высокое содержание кремнезема обеспечивает исключительную твердость материала. На столешнице из такого искусственного камня при выполнении обычных кухонных работ не остается царапин и трещин. Полимерная матрица гарантирует прочность при ударах и других механических воздействиях, лишает материал хрупкости натуральных горных пород.

Изделия из агломерата кварца отличаются долговечностью. Данный композит устойчив к слабоагрессивным химическим веществам и длительному воздействию влаги. Пролитые красящие жидкости не оставляют заметных следов. Искусственный кварц хорошо переносит высокие и низкие температуры. Первоначальный цвет и фактура изделий компании StoneTime сохраняются многие годы и даже десятилетия.