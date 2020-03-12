КОМПАНИЯ STONETIME: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ

Компания StoneTime (г. Москва) предлагает услуги изготовления изделий из искусственного и натурального камня. Компания работает с 2005 году. Кварцевый агломерат - износостойкий материал, который подходит для изготовления столешниц, подоконников, барных стоек и других предметов интерьера. Кварцевый агломерат — композитный материал, обладает эстетическими характеристиками, прочностью и долговечностью. Наши менеджеры сопровождают проекты от замера до монтажа.
Наша компания изготовит изделия нужного размера и цвета. Срок изготовления 5..15 дней. Гарантия 5 лет. Изделия компании StoneTime, выполненные из кварцевого агломерата или других видов камня, будут долговечны, если соблюдать правила эксплуатации. Кварцевый агломерат не впитывает жидкость и не царапается. Наш цех оснащен высокоточным итальянском оборудованием. У наших сотрудников опыт обработки камня минимум 10 лет. После изготовления продукция проходит обязательную проверку на качество.
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Столешницы из кварцевого агломерата
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Данный композитный материал состоит из кварца в среднем на 93 %. Остальные 7 % кварцевого агломерата приходятся на безопасные красители и связывающие полимеры. Высокое содержание кремнезема обеспечивает исключительную твердость материала. На столешнице из такого искусственного камня при выполнении обычных кухонных работ не остается царапин и трещин. Полимерная матрица гарантирует прочность при ударах и других механических воздействиях, лишает материал хрупкости натуральных горных пород.
Изделия из агломерата кварца отличаются долговечностью. Данный композит устойчив к слабоагрессивным химическим веществам и длительному воздействию влаги. Пролитые красящие жидкости не оставляют заметных следов. Искусственный кварц хорошо переносит высокие и низкие температуры. Первоначальный цвет и фактура изделий компании StoneTime сохраняются многие годы и даже десятилетия.
Кварцевый агломерат используют для изготовления:
кухонных столешниц;
раковин и моек;
интерьерных деталей ванной или санузла;
подоконников;
лестниц;
облицовки каминов;
наружной отделки зданий.
Плиты из кварцевого агломерата превосходно выдерживают давление и трение, поэтому могут применяться для отделки пола и лестниц. Повышенная стойкость наших изделий к износу делает подобную облицовку практически вечной.